受害人曾自殘　Taeyong被爆曾欺凌同學

韓國男團NCT的24歲成員Taeyong近日被爆在中學時期取笑及貶低同級學生的外貌及體形，而今日有韓媒就爆他曾於中學二年級時，欺凌班上比較內向的同學A某，令A某曾在上課時間自殘。

與Taeyong一起欺負A某的朋友B某表示：「我和Taeyong在中二時是同班同學，經常一起玩，A某平時很少說話，在班上並不受歡迎，我和Taeyong等5個人曾經欺凌A某。」B某指A某曾因為不堪被霸凌，曾憤怒擲課室的椅子，並在之後的上課時間用𠝹刀𠝹手自殘，老師即時上前捉住A某，其他同學亦有上前阻止。

不過B某就指欺凌並非Taeyong指使：「Taeyong比較膽小，不會主動發起欺凌，但在其他同學欺負A某時，他就有份在旁邊一起附和，我也是旁觀者之一，沒有阻止Taeyong和其他同學欺凌A某。」B某指A某在畫腦構圖的課堂上，用紅色筆畫了下雨的畫面，並寫了有份參與欺凌的同學名字的首個字母，但不記得有沒有Taeyong的名字。B某回想Taeyong當時對漂亮和有人氣的同學很好，與對待肥胖或不漂亮的同學時的態度不同。

B某又爆料指Taeyong曾經要喜歡自己的同學送禮物給自己：「當時有朋友喜歡Taeyong，她用短訊向Taeyong表白，於是Taeyong便叫對方買模型送給自己，我記得他非常喜歡。」B某指現在講Taeyong在中學時期做的錯事，並非因為討厭Taeyong，只是希望他可以反省。而記者曾嘗試聯絡NCT所屬的SM事務所，但SM方面未有回應。

而早前SM事務所宣布將推出由EXO成員伯賢與Kai、SHINee成員泰民、NCT香港成員Lucas、Mark、Taeyong與Ten組成的7人「超級男團」救亡，組合將於下月在美國出道，但現時Taeyong被爆欺凌，未知會否影響他的組合活動。