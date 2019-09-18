老公鍾麗淇傍到實　梁靖琪佗B照踩高踭鞋

藝人梁靖琪（Toby）與老公施雋賢（Jon）、鍾麗淇（Margaret）及蔣怡等日前到中環出席香港女律師協會晚會，籌款拯救柬埔寨雛妓，當晚每籌得八千港元便可以為當地兒童在學校提供一年教育。

剛宣布懷孕的Toby身穿紅色晚裝及三吋高踭鞋赴宴，老公Jon與好姊妹Margaret全程化身「左右護法」傍實。宣布佗B後首次出席公開活動的Toby說：「呢個慈善機構對我嚟講好重要，係老公介紹畀我識，今次創辦人仲特登嚟咗香港，覺得好有意義，加上今次係女律師協會搞嘅慈善晚宴，由一班女仔凝聚一齊去做事更加別具意義，希望可以籌多啲錢幫到更多小朋友。」她又指即將榮升媽媽，特別關注小朋友的教育：「知道慈善機構有創辦專門嘅學校為有需要嘅小朋友提供免費教育，依家有超過500個學生，希望各位善長慷慨解囊。」

講到健康情況，Toby表示狀態很好，故身體力行支持慈善，為BB進行胎教：「依家習慣每個星期會同老公去教會，每晚都會祈禱，希望BB聽多啲我哋講嘢，帶佢做多啲慈善工作，今年因為要留喺香港安胎去唔到柬埔寨再做探訪，不過已報咗名下年再去，唔知到時會唔會帶埋小朋友去做義工呢？」問到老公可有對她穿高踭鞋有微言？Toby笑說：「我老公非常煩，由我開始話要着高踭鞋之後，佢就上網係咁睇孕婦幾時唔着得高踭鞋，係咁叫我買過對鞋，所以今晚我行去邊，佢應該會跟我去邊，哈哈！」

至於同樣為慈善出心出力的Margaret，自稱客串做Toby的「一晚助手」。已是兩女之母的她表示有跟Toby交流湊B心得：「我同佢講湊仔永遠都係一個謎，每個小朋友都唔同，不過Toby好多湊仔經驗，我兩個女係佢契女，湯盈盈嗰兩個都係佢契女，加上有咁多朋友係身邊照顧佢，應該冇問題啦！」

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