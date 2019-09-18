金剛同行　女友孖阿媽做深水炸彈鬥辣

藝人金剛嘅台灣女友梁云菲不時喺網上甫出水着照大家都已經見慣晒，不過今日佢就同媽媽齊齊晒水着，原來云菲趁媽媽生日帶佢走出戶外，仲同佢下水消暑，希望透過呢個旅程為佢製造一個難忘回憶：「這是她活到五十幾歲，第一次下海水，雖然她很害怕，但是她真的很快樂的在嘗試並挑戰自己。小時候媽媽常常帶着我去旅行，自從長大後，我連回家陪伴她的時間都少了很多。現在，我會常帶着你到處走走，看遍世界風景，嘗遍各地美食。直到你走不動為止。希望，我的媽媽永遠不要變老。」見到梁媽媽嘅身材亦非常澎湃，兩母女齊齊晒出無敵「胸器」，果然夠晒火辣！

而男友金剛亦有同梁媽媽一齊慶祝，佢哋仲送咗個好有特色嘅珠寶造型蛋糕畀梁媽媽，咁有心思，難怪見佢笑得咁開心，其中一張金剛仲攬住梁媽媽，似乎佢已成功「融入家中」，難怪云菲開心表示：「現在多一個人疼你了，謝謝我的寶貝。」

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