單挑至少二十人！張孝全新劇未拍先興奮

台灣藝人張孝全、賈靜雯及范曉萱等參演Netflix首部原創華語劇集《罪夢者》（Nowhere Man），並由憑電影《十七歲的天空》聲名大噪的台灣導演陳映蓉加盟，今天《罪》劇公開最新劇照，讓大家更了解由張孝全飾演的主角「阿全」。

張孝全透露當初聽聞Netflix將推出首部華語劇集後，就對這個故事很有興趣。當時他大概知道故事關於一個犯人在監獄中，做夢看到一些異相，發現自己的孩子被綁架，而贖金竟然是他本人，並必須在限時內離開監獄去救他的孩子，張孝全覺得整個敍述很有想像空間，就立即爭取希望可以演出！今次是張孝全第三度和導演陳映蓉合作，他坦言曾一度擔心女導演是否能掌握如此陽剛的故事，但看到劇本時就情不自禁爆粗讚嘆！

為了新劇，張孝全也下了不少苦功，劇中他要單挑至少二十人，為拍出最好效果，男神不但要鍛煉好體力，更要操肌節食，連自己最喜歡的甜品都要戒掉！

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