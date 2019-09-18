被朱茵嗌再生多個！大肚蔡少芬：啋過你

藝人蔡少芬（Ada）昨日（17日）46歲生日，適逢是其所屬經理人公司新辦公室開幕日，旗下一眾藝人包括Ada老公張晉、朱茵、鄧麗欣（Stephy）、原子鏸丶歐倩怡和戚其義等，一齊為壽星女Ada送上驚喜，佗B的Ada人逢喜事精神爽，以一襲白色連身裙到場，神采飛揚，十足開籠雀一樣，滿場飛跟其他人分享佗B心得。席上朱茵祝賀Ada，笑言叫Ada再生多個，成為「多產」藝人，Ada聞言即說：「啋過你！呢啲『多產』我唔要，工作嗰啲『多產』我就要。」之後Ada說：「同朱茵大家咁話，叫佢追多個先，而Stephy就快啲結婚啦！我就夠喇，冇手再抱，我老公要留番一隻手攬我，所以我封肚，生埋呢個夠晒數。」

數全場溫馨之最，當然是張晉為太太Ada驚喜送上一束46支玫瑰和粉紅蛋糕，別具心思，還親手撰寫生日卡，逗得Ada笑到四萬咁口，Ada情不自禁不時向張晉送吻，羨煞旁人。事後Ada說：「佢記得我生日，仲準備咁大束花，已經好開心！」問到張晉可有送禮物給她？她說：「對上一次收禮物已經係聖誕節，當時佢送咗個手袋畀我，其實好感恩，我哋兩個都冇乜物質缺乏，買禮物都係為咗氹吓對方，佢仲話我今年都冇送生日禮物畀佢。」

提到生日願望，Ada表示最緊要是平平安安生個健康BB，而問到Ada跟張晉可有特別慶祝活動？她透露撇低兩位女兒張楚兒、張信兒，與張晉食飯共度二人世界：「有朋友送咗一間酒店房畀我哋，所以我要撇低兩個女，好好去享受，佢哋朝早已經同我講咗生日快樂，仲叫我玩得開心啲，佢哋兩、三個星期前已經送咗生日禮物畀我，佢哋將自己鍾意嘅玩具放落鞋盒送畀我，不過轉個頭就攞走晒。」

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