唔愛小鮮肉！30歲何珮瑜Dry爆雪定卵

藝人何珮瑜（Jeana）到新城電台宣傳新片，她稱電影是去年夏天拍攝，正藉炎夏但就要黑皮褸長褲造型上陣兼有不少動作場面，令她每日都爆汗，似用汗水洗頭，她謂：「因為太熱，我個樣係熱到關公咁紅晒，後尾叫服裝組姐姐幫我將件皮褸入面嗰層剪走嚟降溫。」問到拍動作場片可有受傷？Jeana笑言因穿着長袖「包到冚」，所以是沒有表面傷，是「內傷」：「有一場戲係我畀對手撻落枱度，雖然有吊住威吔，但都有撞落去，後尾去刮痧，撻落枱嗰半邊身刮出嚟係又瘀又黑嘅。」

至於今次角色Jeana沒有感情線亦不用性感，表示要走成熟路線，都已經30歲不需她性感。問到擇男是否要選成熟型？她笑謂：「小鮮肉唔啱我，怕畀人覺得我同弟弟一齊。」她又稱現在仍是單身，未有着落。講到30歲未有拖拍可有壓力？Jeana謂：「都唔會，我都諗住去雪卵先，醫生話35歲前雪都ok，等休息有時間就去做，女仔多個保障好啲。」

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