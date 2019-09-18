失聲唱唔到歌！泳兒諗過退出樂壇

歌手泳兒日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，談到發展經歴，她表示曾有意離開樂壇：「聲帶出現問題而搵唔到原因，係最沮喪，加上皮膚又爛，媽咪要做手術，嗰時係自己身上真係發生咗好多嘢，有諗過退出，因為唱唔到歌，連最值錢嘅嘢都冇咗，仲點可能留係樂壇，諗過做寵物美容，或者教語言同做小生意。（有冇諗過做少奶奶？）少奶奶咁易做咩？我覺得女仔唔應該靠男仔，結婚都係順其自然啦！可能等一個啱嘅時機先，自己唔急，但突然嚟到我又覺得唔會接受唔到。」

提到最近推出新歌和開騷感受，對於新歌《野木蘭》大玩暗黑風，泳兒說：「其實我都有暗黑一面，大家以為我遇到困難時，必定會求助同只會喊，但其實我喊完又一條好漢，喺屋企我係會企出嚟做決定嗰個，擔當大局嘅人，講到拍拖我都唔鍾意逃避，有問題一定要解決。（會唔會成日同男友鬧交？）咁我又唔係潑婦罵街嘅人，我講道理，我會互相遷就，唔好講到我咁野蠻！」

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