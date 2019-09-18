睇TVB大！佛教音樂家黃慧音開港騷

馬來西亞華裔佛教音樂家黃慧音將與男團「淨世金剛」於11月在香港演藝學院舉行演唱會，今日舉行記者會，黃慧音表示期待很久，希望透過音樂令大家認識佛教。講到首次在港開騷，她表示很開心，透露一直想來港開騷：「因為演唱會類似音樂劇嘅形式，需要設備完善嘅劇院，所以一直等緊機會。」她又透露今次香港場會跟之前有所不同：「因為依家香港時勢，香港人需要多啲安慰、啟發、力量，所以想透過聲音將佛菩薩嘅智慧、好嘅訊息傳開去，令大家得到勇氣同安寧，所以會為香港特地設計一、兩個環節，會有驚喜。」

她又笑言自小睇TVB大：「之前去TVB做訪問好開心，以前劇集最尾嗰5分鐘我最期待，一定會聽嗰首歌，顧嘉煇、黃霑、倫永亮嘅歌畀我好多靈感。」她又希望可以回饋大家，亦覺得來到香港一點都不覺得陌生。

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