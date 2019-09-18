為孤獨日本伯伯影相　蘇麗珊感觸落淚

藝人蘇麗珊（Cecilia）與好友林小美拍攝ViuTV節目《旅行唔只食買玩》，到日本體驗不同技藝及介紹不同特別景點。最新一集，Cecilia在日本初嘗街頭攝影師滋味，在上野公園邀請途人拍攝時，更一度感觸落淚！

事緣是公園內有一位伯伯孤伶伶坐在角落，與周圍愉快的氣氛形成強烈對比，初時Cecilia坦言伯伯看似十分嚴肅，不敢上前打擾他，更秒速轉移目標到另一邊悠閒乘涼的夫婦。後來她鼓起勇氣接近伯伯，用有限的日文夾雜英文和伯伯打開話匣子，誰知伯伯十分親切友善，因有Cecilia陪伴，伯伯臉上充滿笑容。一向和公公婆婆感情要好的Cecilia看見伯伯因為沒有人陪伴，自己一個孤苦伶仃的場面，忍不住流淚！

她回想起有次問公公婆婆平日在家會做甚麼，他們都回答不了，她強忍淚水地說：「其實佢哋喺屋企冇嘢做，可能成日等我返去，一見到我返去就會好開心，屋企人就會話佢哋因為你返嚟先咁開心食咁多嘢咋。」她坦言這次體驗令她想花更多時間陪伴家中兩老。

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