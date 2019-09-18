林熹瞳咳到出血照開工　黃嘉樂激動到喊

藝人黃嘉樂與林熹瞳（Rachel）日前到屯門拍攝無綫新劇《逆天奇案》，他們是劇集單元人物，飾演情侶，捲入一單強姦及兇殺案當中，有不少情緒激動戲份！首次拍無綫劇的Rachel早前診斷出有支氣管擴張症，一感冒就很易咳血，試造型前一晚亦有咳血，幸好暫時健康情況良好，未有影響拍攝進度：「雖然個病係冇得根治，但唔會影響壽命，平時就要盡量保持健康。（拍劇辛唔辛苦？）冇咩嘢，大家都好努力，拍攝好順利，好開心有個咁有發揮嘅角色，執到支好籌，要努力拍好佢。」

扮演士多老闆的黃嘉樂留了鬍鬚，外形草根，他直言這次有很多不同層次的喊戲，加上劇情慘爆，相信觀眾投入觀看也會睇到喊。嘉樂透露角色甚至要耕田，而他很滿意其成熟草根Look，不想再給人童顏感覺：「始終個樣太細個會局限咗幕後對你嘅觀感，近年好咗啲，幕後都認識我耐咗，唔係再搵我做細佬角色。」

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