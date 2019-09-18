半夜凶鈴遭偷拍　李現男神劫反擊私生飯

三大九十後內地男神李現、肖戰和王一博，被視為內地影視最強新一代，可是成名背後飽受私生飯的全方位滋擾，包括貼身跟蹤、半夜來電、埋身摸手，而李現更被當面辱罵為垃圾！

有「旺夫命」專旺男拍檔的內地女星楊紫，早前和27歲的李現合演甜寵劇《親愛的，熱愛的》後造成強勢CP效應，李現飾演的電競高手「韓商言」，其冧女金句「我是你的，遲早都是」、「一輩子那麼長，我都給你」等秒攻萬千少女心，爆發「現男友」現象，早前他和梁朝偉等現身內地活動時更被頒發年度人氣演員。

「五十萬雜誌誰買的？」

粉絲追捧李現的手法五花八門，包括豪花三千萬購入他在劇中的豪宅以圓「同居」心願，他當封面的時尚雜誌更售出50萬本，成為個人封面銷量第一。惟有被稱為「私生飯」的狂迷行為極端，早前李現拍廣告時被私生飯跟蹤，由於造型不能曝光不能合照，私生飯即堵塞門口並怒斥他「垃圾」，又說「五十萬雜誌誰買的？」激烈舉動即惹外間關注杜絕私生飯行為。

李現日前忍無可忍發聲，稱由出門去健身到返家被跟蹤拍照，呼籲大家理智：「被圍堵，被偷拍，更別提跟車、跟飛、堵酒店門口、住酒店房間隔壁等等舉動，甚至不給看臉還會被辱駡。」他自爆《親》劇播出不到一星期，即有黃牛黨高價販賣他的手機號碼、微信及住址。

王一博外洩手機號

跟李現躋身內地人氣榜三甲的肖戰和王一博，皆是憑內地劇《陳情令》跑出，27歲的肖戰為X玖少年團成員，近日他主演的電影《誅仙I》上映五日票房已超過3億人民幣，人氣勁的他同樣飽受私生飯騷擾，包括直接被強行卡門、摸手腕等。組合UNIQ成員的王一博現年29歲，早前公開「求生」：「別再打電話了，別用我手機號碼去登錄軟件，也別再去買我的號碼。這已經嚴重影響了我的生活，你們別浪費這個錢，請理智愛我。」並展示一張顯示有超過190個未接來電的截圖。

P.S.私生飯源自韓國的潮語，是指愛刺探藝人私生活的歌迷和影迷，他們都是成年人，有經濟能力購買設備，租車跟拍，加上行為瘋狂，接近迷迷程度。

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