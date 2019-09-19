同病相憐以身說教　姜麗文揭患抑鬱症6年

歌手姜麗文6年前患上抑鬱症，坦言抑鬱症是終生的疾病，有機會康復，但亦有機會復發，這6年來自己亦復發過6次，所以學識更愛自己，會勤力做功課，了解這個病更多。講到她出歌鼓勵抑鬱症患者，問之後可有意出書鼓勵到更多人？她說：「我絕對覺得呢個係我嘅life mission（使命），我好熱衷呢個話題，會繼續做善事，或者同慈善團體合作，想教大家更多，無論出書、出歌或者做訪問，其實我同醫生都唔識得太多，但我可以用過來人嘅身份同大家講，因為係自己嘅經歷，我都想了解多啲個病，所以會讀好多書同上網睇片，希望大家唔好覺得自己冇問題就唔使理，因為可能身邊人會遇到，希望大家唔好怕呢個話題。」而工作方面，她開心簽了無綫經理人，最近推出劇集《街坊財爺》，之後會拍新劇，開心可以做到音樂和演戲。

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