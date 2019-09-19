東方日報C1：胡美貽逆市出擊4年變3間舖

擁34E豐滿上圍的胡美貽4年前獲爸爸打本100萬，食腦的她投資各樣生意極速吸金，並在馬來西亞買下30畝種有「貓山王」的榴槤地及在港開店。近期更人棄我取，她竟逆市連開兩間分店，25歲就有三間舖，靠賣榴槤致富，被封「榴槤公主」！

胡美貽（Nicole）參選2017年香港小姐入行，當時有「翻版朱千雪」之稱，之後她獲無綫安排主持節目《3日2夜》，憑着34E噴血上圍，加上活潑可愛的性格，近期人氣急升被起底，原來她出身富貴之家，父親營商，母親則是醫生！

馬國買30畝榴槤地

Nicole除了睇得、玩得外，亦非常有生意頭腦，修讀經濟學的她4年前獲爸爸打本100萬搞生意，她即發揮小宇宙，分散投資，當中包括賣珍珠奶茶、麻辣滷味、買股票及房地產等，錢滾錢下資金大增，故早年轉向較大型的投資項目，與友人合資700多萬，在馬來西亞彭亨州買下30畝榴槤地，大搞果王生意！她兩年前在尖沙咀開店，生意火紅，不少星級食客包括蕭正楠、曹永廉及陳婉衡等幫襯。

最近社會動盪，營商環境欠佳，不少食店相繼結業，Nicole卻對自己的生意充滿信心，更決定逆市投資繼續擴充業務，在元朗、澳門開分店。早前，她獨自到元朗舖視察裝修進度，因投資生意成為圈中小富婆的她身光頸靚，拿着名牌小手袋，見她穿吊帶背心襯短褲騷白滑美腿，吸引途人眼望望，但她一於少理，在店內仔細檢查，不時與師傅密密斟，更落手落腳烏身搬油漆。她之後再殺入街市榴槤檔了解行情，期間將果王逐個拿起研究及拍照，雖然攤販落力推銷，但本身已是榴槤田地主的她齋睇一輪就走人。

感激父母打本

Nicole今日能夠有田、有舖，被冠以「榴槤公主」稱號，她感激現時在美國居住的家人支持：「多謝父母，佢哋好識畀目標我，4年前畀100萬我留喺香港搞投資，講明唔會加碼，生活費亦要自己搞掂，等我唔好有依賴，當然如果搞唔掂，佢哋就會叫我返美國。依家叫做有啲成績，佢哋當然戥我高興！我會繼續努力，希望生意愈搞愈好，同埋想喺演藝界有多啲嘗試。」談到逆市投資勇氣可嘉，她笑說：「都唔係嘅，覺得只要捱過呢段時間，之後就會好。（有冇減租？）冇，都係差唔多。」

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