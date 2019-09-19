PePe襲港　李綺雯許芯悅霍嘉恩整餅享天倫

青蛙貼圖PePe紅爆全球，藝人李綺雯、許芯悅（Katie）、霍嘉恩（Gracey）、袁鎮業（Kelvin）、LongLing（王朗綾）及C.Dragon（龍仔）就拍攝新片潮整PePe餅，由搓酥皮到設計造型都一腳踢，在導師Debby教導下，眾人手勢不錯，出來的作品樣子超搞笑超有創意！各人鬥爆「有味字眼」，例如Katie問Kelvin「點解你咁大？」、Gracey被取笑「大塊」、Kelvin被嘲「條嘢穿窿」、龍仔就被封「好快」，氣氛歡樂！

Katie自認是PePe Fans，覺得牠相當抵死搞笑：「我多數都係用怕醜樣嘅，個作品都係叫『害羞PePe』，之前我有自己整餅，發現原來酥皮難整好多，亦好容易整得唔靚！今次好開心同一班朋友仔一齊整餅，大家都整咗好多搞笑樣，係好難忘體驗！」

Gracey則相當快手快腳，一口氣整了「一家」六隻PePe，比其他人快三、四倍，相當有天分！她說：「整酥皮原來有好多步驟，依家先知層酥皮愈粗愈短焗出嚟先靚！每一隻作品我都我鍾意，而且好好味，都有啲成功感！」

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