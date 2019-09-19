梁靜茹婚變有內情？小S爆范瑋琪無辜孭鑊

歌手梁靜茹早前傳出婚變，佢嘅好友范瑋琪講咗句「好似聽過」，結果畀網民圍插佢多口，雖然梁靜茹之後宣布離婚，不過網民繼續去范瑋琪嘅社交網鬧佢出賣朋友，就算范瑋琪多次解釋，網民都好似唔想放過佢咁。范瑋琪嘅好姊妹小S（徐熙娣）幫手澄清，爆出范瑋琪無辜孭黑鑊同埋梁靜茹離婚一事有內情！

小S用自己同家姐大S（徐熙媛）做例子，佢哋每一次無論事業或者感情有傳聞，傳媒都會問好姊妹范瑋琪嘅回應，面對類似情況可謂身經百戰，又點會喺梁靜茹婚變傳聞亂講嘢？小S話：「你們好好想一下，一定是有人請她幫忙發言，只是沒有人跟她一起站出來講一樣的話，所以大家就以為她是大嘴巴。」言語間暗示梁靜茹婚變唔係表面睇咁簡單，當中有人請范瑋琪幫口，點知最後轉軚，搞到范瑋琪做咗箭靶！

至於係邊個搞出呢隻黑鑊，小S就未有正面回應：「我問她做這決定前有沒有問過黑人（范瑋琪老公陳建州），她說沒有，我要她下次再遇到這種事，先問過黑人，起碼黑人比她理智。」仲透露范瑋琪情緒唔太穩定，話佢發文同上載照片都會好緊，擔心又會畀網民圍攻，小S話見到姊妹咁嘅情況都覺得好心痛。

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