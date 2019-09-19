史泰龍出席首映自爆想拍Rambo前傳

荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主演的《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood）今日於香港率先上映，而昨日史泰龍與片中兩位墨西哥男星Oscar Jaenada與Sergio Peris-Mencheta一同出席於紐約舉行的特別放映會。

雖然話係「最後一滴血」，但史泰龍早前受訪時揚言如果套戲票房成績好的話唔排除再繼續拍Rambo，而他日前更表示希望可以開拍前傳講Rambo16,17歲時的故事。他說：「佢必定會係隊伍之中嘅隊長，佢會係學校中最受歡迎嘅細路、超級運動員。那場戰爭改變咗佢！」

適逢昨日是「Rambo日」，史泰龍影星好友阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）都於社交網拍片祝Rambo日快樂並祝影片有好的開畫成績，而自己亦好喜歡套戲。阿諾在片中更指見到史泰龍於卡地夫城慈善拍賣簽名Rambo開山刀，不過他亦不忘寸好友稱同樣於當地拍賣自己在《鐵血戰士》（The Predator）用過的刀大過Rambo刀好多！