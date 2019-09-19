King Gnu成VMAJ大嬴家　新海誠囡囡捧獎

日本MTV音樂頻道主辦的年度盛事《MTV VIDEO MUSIC AWARDS JAPAN》(VMAJ)，昨日假東京新木場STUDIO COAST舉行，有份得獎的偶像女團櫸坂46、樂隊GLAY、 KingGnu、BiSH及三浦大知等都出席，頒獎禮盛況則於星期日晚在當地播映。

頒獎禮共頒發15個獎項，全由樂迷投票選出，其中上位樂隊King Gnu奪包括最佳年度錄影帶獎及新人歌手錄影帶獎兩獎，並即場演繹新歌《飛行艇》及《白日》。三浦大知則奪男歌手錄映帶獎，日本女團日向坂46首次攞獎，獲最佳編舞獎。今年另頒發7個特別獎，獲獎歌手包括星野源、ONE OK ROCK、GLAY和防彈少年團等，表揚他們在樂壇各個領域的貢獻。

動畫大師新海誠的9歲童星囡囡新津知世所屬組合Foorin，近日憑米津玄師創作的歌曲《Paprika》熱爆𡃁界，勇奪突破歌曲獎，並成為頒獎禮舉辦以來的最年輕演出者。

部份得獎名單如下:

最佳年度錄影帶獎 KingGnu《白日》

最佳男歌手錄影帶奬 三浦大知《角落》

最佳女歌手錄影帶奬 Aimyon《今夜就這樣》

最佳組合錄影帶獎（日本） 欅坂46《黑羊》

最佳新人歌手錄影帶獎 KingGnu《白日》

最佳搖滾錄影帶獎 BUMP OF CHICKEN《Aurora》

最佳Alternative錄影帶獎 BiSH《stereo future》

最佳流行錄影帶奬 菅田將暉《找錯遊戲》

最佳Hip Hop錄影帶奬 KREVA《音色 ～2019 Ver.～》

最佳合作錄影帶奬 椎名林檎與宮本浩次

最佳編舞獎 日向坂46《心動了》

特別獎

MTV ROCK THE WORLD AWARD GLAY

年度歌手獎 ONE OK ROCK

年度歌曲 Official髭男dism《Pretender》

最佳年度專輯 星野源 《POP VIRUS》

最佳 BUZZ AWARD 防彈少年團

MTV Breakthrough Song Foorin 《Paprika》

Rising Star Award BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

THE BOYZ