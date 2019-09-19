谷奶Big爆上圍？林志玲高腰裙遮肚孕味濃

「台灣第一名模」林志玲6月閃嫁日本天團EXILE成員AKIRA，早前被台北市長柯文哲爆懷孕，令人揣測44歲林志玲現正佗B！不過，林志玲keep住現身出席活動，近日更應品牌邀請遠赴米蘭參與時裝周，她以透視小黑裙上陣，可見上圍比平日更豐滿，加上選穿高腰設計，似乎刻意遮肚，孕味極濃！林志玲慣踩高跟鞋上陣，高跟長靴配小黑裙，大晒「絕對領域」。

向來與林志玲為「宿敵」的台灣藝人徐熙娣（小S），昨日出席活動時，她直言最近完全沒有跟對方聯絡，並以貫徹「寸嘴」方式隔空窒對方：「她結婚之後徹底消失了，我連她現在在台北，還是日本，我都不知道，她好像不太想要理我們了，因為她不是什麼嫁給日本知名團體嗎？她可能覺得自己地位更高了吧？」對於有關林志玲懷孕傳聞，她透露其實有跟對方討論過懷孕偏方：「如果是真的，很為她開心！」

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