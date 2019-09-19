追足一年零動心　泳兒狠撇兵仔大法

歌手泳兒今日晒腿現身電台，接受森美主持的愛情節目訪問，問她是否準備大談情史？她大笑話：「冇乜唔講得。（拍咗幾次拖？）10隻手指數得晒，主要都係人哋追求我多，但我又會怯，而且我又唔會收兵，覺得唔鍾意就唔好拖人時間。」

泳兒憶述其中一段被追求史，指追求者於讀書期間持續一年多發展攻勢，全被她婉拒：「佢仲作過歌畀我，嗰下係覺得好感動嘅，仲會每晚打畀我，我唔識拒絕就會聽咗，聽咗就會好想收線，就諗咗個方法，因為佢多數會打嚟我屋企，我就會用手提電話扮電話鈴聲，一響就話會話有電話要收線，哈哈！」

講到最狠的一次拒絕他人，泳兒笑指是發生於同一個人身上：「我返香港，佢就託人送個公仔畀我，但我冇要到！（呢段情點無疾而終？）應該係我返咗香港，佢仲喺新加坡，Long D好難，依家佢結咗婚、生埋B，仲快過我！」

問到與男友可有互想了解對方情史？泳兒自爆有睇男友Facebook，笑言如果對方問起都會大方講，又指不介意男友跟他的前度做朋友：「我自己都可以同前度做朋友，男友同佢前度食飯都可以，講聲就得，但最好唔好單獨。（你爆咁多料男友會介意？）咁我都會適可而止，佢最介意係每次出嗰張相就係我哋畀人影到拍拖嗰次，佢覺得影得佢唔靚，哈哈！」

講到10月中的個唱，泳兒指現時目標要肥面：「牙肉度有舊骨突咗出嚟好痛，以為生智慧齒就去睇牙醫，點知牙醫話係我太瘦，要食多啲嘢，但唔想肥腰！」

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