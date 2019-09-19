與方皓玟談相處之道　陳柏宇御妻術竟然...

「隱世歌王」陳柏宇（Jason）與「傳奇歌手」方皓玟將於11月首度同台舉行「拉闊音樂會」，重提12年前，兩人與王浩信等一班人去唱K而認識，雖少私交，不過相當有緣，同於兩年前結婚。談及夫妻間相處之道，Jason讚太太符曉薇好好，說話好直好「憎」：「不過係乞人憎個憎，佢一發脾氣就講啲好mean嘅說話。（講分手？）梗係有啦，鬧交時我一定讓步，因為知佢唔讓步。喺呢段關係中，呢件係我願意為佢做嘅事，希望佢同朋友鬧交時，學識同我一樣做讓步嗰個。」

至於表面是「食住」日籍老公的方皓玟，也會和老公嗌霎：「冇話我強，佢都硬頸㗎，有時會為啲文化差別鬧交，嗌到大家都攰，知拗嚟冇乜用就停，但唔會有隔夜仇。」Jason聞言大表羨慕：「你就好啦！」再自爆太太「翻嬲」的悲慘經歷，指有次和太太日頭鬧交再氹番，豈料她夜晚睡不着，胡思亂想下再「翻嬲」：「我睇佢眉頭眼額超叻，第二朝同佢講『我BB又嬲喇』氹番佢。（送禮物至work喎？）如果次次禮物會破產，應該好似養狗咁，用零食氹佢係唔健康嘅。」

方皓玟封肚

兩人又說開騷時會各自帶分別14、11個月的仔女相見，問育有一子的方皓玟可會再生B？她坦言封肚：「一個就夠，養小朋友用好多心力，想全力培育佢。」但育有一女的Jason打算三個月後全力造人，因為太太催再生，不過講明兩個夠晒數。

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