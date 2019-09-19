金馬捲政治風波　杜琪峯辭任評審團主席

去年第55屆金馬獎捲入政治風波，引發今年中國國家電影局杯葛今屆金馬獎，禁止大陸電影及藝人參加。不少香港電影商及香港藝人都緊跟大陸口徑，多套原本已報名的港片，亦已撤回申請，而擔任今屆金馬獎評審團主席杜琪峯亦於今日表態，表示辭任主席一職，本屆評審團主席將改由台灣資深導演王童擔任。

金馬影展TGHFF在社交網發出公布指：「原訂擔任第56屆金馬獎評審團主席的杜琪峯導演，現因與電影投資方的製作合約所限，提出請辭評審主席工作。杜琪峯導演表示，為此帶來的不便，他深感抱歉。金馬執委會以及主席李安對杜導演的處境表示理解，也祝福杜導演新作順利。

本屆評審團主席將由七座金馬得主的王童導演出任，他個人共獲得過最佳導演、美術及服裝造型獎各兩座，同時也是日前公布的本屆終身成就獎得主；他執導的影片亦曾三獲金馬獎最佳劇情片及一座最佳動畫長片。王童導演表示將會全力以赴，李安也感謝他的鼎力相助。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

第56屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，11月23日舉行頒獎典禮。」