冇放棄做歌手！王馨平心願開個人演唱會

歌手王馨平（Linda）今日到電台宣傳新歌《心有千千結》，她指《心》是經典的電視劇主題曲：「有再改編過，本身係合唱歌，依家變獨唱，首歌收錄喺《娛樂經典60年》呢隻碟，張智霖、黎瑞恩、阮兆祥、石詠莉等都有份唱，每人一首歌。（遲啲會有個群星騷？）咁要問番唱片公司，希望會有呢個計劃，自己都冇放低過歌手呢個身份，手頭上都有一首新歌，都想打鐵趁熱快啲推出。」

問到可有計劃開個人演唱會？她坦言是心願，雖然近年少見香港Fans，但一直都有去登台演唱，問到可有心水開騷場地？Linda笑言沒有多想，因為平時教瑜伽都已經分身不暇：「開騷要做好多準備，但心目中想喺中型場開，有幾千人，要搵公司幫手，自己每個星期都有固定瑜伽堂，教到老公都詐型，不過佢都慣，仲開始願意畀我幫佢拉筋，係『入室弟子』，哈哈！」之後可會考慮簽唱片公司？她笑話雖然今次跟星娛樂只是合作關係，但形式上、工作內容等於簽約歌手：「叫我幫手做嘢都必定竭盡所能，所以諗落都幾抵，做咩都話好，簽唔簽都冇分別，仲好過啲簽約歌手添，哈哈！」

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