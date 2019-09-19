單身嘆好悶　唐詩詠求人妻翠如陪玩

一個人去旅行又真係悶咗啲嘅。

唐詩詠到尖沙咀出席出席美容儀器活動，她透露每日也會敷面膜護膚，但過住甚少主動為男友敷面膜，會透過「引誘」令對方護膚，她笑說：「當另一半見到你貪靚，佢就自然就會敷面膜。」

唐詩詠剛與黃翠如近日到紐約工作三日，隨後她懇求黃翠如逗留紐約，一起四處遊玩，她笑說：「佢依家有家室，所以要問埋佢老公蕭正楠，好彩佢都知我悶，所以應承，畀咗一日我哋，好過冇啦。

唐詩詠被問到在紐約可有艷遇？她笑說：「冇呀，不過坐出租單車，個意大利司機送咗個goodbye kiss畀我，我當堂時都呆咗，哈哈。（靚仔？）OK啦，大概30幾歲。（有冇問你攞電話？）我畀佢錫完，都有啲嚇親。」唐詩詠又稱現在很享受一個人的時光，強調自己是單身。

講到舊愛洪永城在她與黃翠如上載的照片留言，笑言她們將紐約影到好像日本，她笑說：「有冇搞錯，我哋好畀心機影架，係景嘅問題，唔關人事，佢夠將日本影到香港咁。」

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