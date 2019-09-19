湯怡開晒閘隨時拍拖！唔介意老外做男友

藝人湯怡及許靖韻（Angela）出席摺紙藝術活動，又即場示範摺紙。Angela笑言小學時會摺紙傳紙仔：「打開入面就有字。（寫咩？表白？）通常係人哋向我表白，我就傳番回覆畀人。」她又記起中學時收到追求者送的摺紙禮物：「佢摺咗99個心心擺咗喺塊大板度，仲寫住I love you，媽咪好鍾意份禮物，係一份好感動嘅禮物，依家都仲擺喺我間房度。（最後男仔成功咗？）係呀，媽咪都覺得男仔幾細心，係puppy love，發生喺中三。」

湯怡就表示讀書時試過打開本書見到男生摺的心心：「幾sweet，不過我就冇回覆。」但她就透露收過一個追求者用紙摺的鷹：「我諗佢都起碼摺咗一個鐘，因為真係複雜，其實我曾經玩心理測驗揀鷹，係測心儀對象嘅性格。（咁佢成唔成功？）冇呀，因為仲要相處到先得，不過有心思好緊要，用錢個個都得。」

Ready迎接新戀情

湯怡又表示下星期將到巴黎出席時裝周，笑言可能到時會在巴黎識到個型男，問到可是已ready新戀情？她表示：「一直都ready，但可遇不可求。（外籍男友都得？）唔介意，大家溝通同相處到就得。」她又笑言這兩星期不停物色戰衣，又學定幾句法文。另外，講到早前演唱會延期，Angela透露將在11月補開，詳情會在日內公布。

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