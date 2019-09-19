【閨蜜睡房】陳智燊唔諗追女怕失望

藝人陳智燊（Jason）跟太太宋熙年（Sarah）育有一歲大囝囝Damon，曾經講過想做多仔公的他，最近為東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》擔任新一集嘉賓，一連三集與主持李文珊（Sherman）分享其家庭樂。他自嘲小時候有戇居的想法：「我覺得25歲結婚，有4個小朋友就好美滿！」不過當他25歲時，連女朋友都未有，就打消了這個念頭。

分配時間陪囝囝

Jason的兒子好乖又易湊，但直認生四個有難度，況且生BB不是他一個人話事，不會特別恨追女：「如果諗得太多，希望第二個係女，當唔係嘅時候就會好唔開心，所以我會順其自然，仔女我都咁錫！」家庭、事業對他來說同樣重要，希望可以平衡得到，而他每日會分配時間陪伴兒子。

再度練琴覺吃力

將參演舞台劇的Jason，飾演音樂家，既要彈琴又要唱歌，原來30年前他考過一級鋼琴，成績合格，他說：「兩個月前我開始練番，但好吃力。」最近他簽約邵氏，未來日子希望在電影方面發展，更期望與古天樂、張家輝、吳鎮宇等影帝合作。想知道更多Jason的私密習慣，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。