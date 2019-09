美國百變天后Lady GaGa去年主演電影《星夢情深》(A Star is Born)後上癮,近日有傳與她在《星》合作過的華納兄弟電影公司力邀GaGa再合作,主演1986年賣座恐怖喜劇《綠魔先生》(The Little Shop Of Horrors)新版。雖然未知GaGa會在片中演咩角色,有指她極有可能飾演花店工作的Audrey一角。據知情者指GaGa非常有興趣繼續keep住拍戲。

查實86年的《綠》本身亦是重拍片,重拍60年的同名電影。其後於1982年曾改編成百老匯音樂劇,不過最出名反而是86年的電影版,影片由著名諧星史提夫馬田(Steve Martin)主演。當年大受歡迎,票房大賣成為Cult片!