《金宵大廈》勁恐怖！趙希洛眼神令人心寒

無綫劇集《金宵大廈》現正播映「嬰」這一個單元，劇中，趙希洛飾演何太，於健康院認識葉凱茵飾演的徐太後，自薦任其子的保母，之後即怪事連連，徐太除了經常發噩夢，與老公關係愈來愈差外，兒子亦經常給何太霸佔，原來何太的兒子早已死，於是她憶子成狂，想將徐太的兒子據為己有。而趙希洛飾演這位憶子成狂媽媽獲讚賞，觀眾表示見到她的笑容及眼神都已心寒，而且加上劇組的布景及道景都相當詭異，令整套劇看來恐怖的氣氛更濃烈。

今晚將播映「嬰」這個故事最後一集，東網先賣賣關子，結局實在令人意外、心寒，真係愈驚愈要睇。而趙希洛亦接受了東網的訪問，她坦言雖然自己都喜歡看恐怖片，但拍這套劇時，自己都是邊驚邊拍，她謂：「好多人睇咗都話睇到心寒，我尋晚去咗朋友屋企睇，佢有兩個小朋友，我叫佢啲小朋友唔好睇，但佢哋堅持要睇，結果大家一人攬住一個咕𠱸睇。」問她接拍前有否揣摩其他演員角色，她謂：「本身我好鍾意睇呢類戲，我有參考Jessica Lange（《美國恐怖故事》女主角），佢戲中都有成日笑，但背後係一個好恐怖嘅女人，啲眼神好凌厲，自己都練習過。」她又表示之前於法國上戲劇堂，同學們都不相信她會演這類角色，趙希洛又坦言：「咁我又唔介意做呢啲角色，好多人依家都話我專演呢啲，其實我都做過好多次秘書、醫生，我諗只不過呢類角色令佢哋較為深刻有印象啫！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。