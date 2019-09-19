一反傳統！張敬軒代言脫毛廣告畀粉絲檢驗

歌手張敬軒最近反傳統，代言多數以女藝人拍攝的女性脫毛廣告，廣告商還找來龔慈恩女兒林愷鈴與他一起拍攝微電影《看得見的完美》，以他們飾演兩兄妹的故事，帶出「完美」主題。

成為激光脫毛代言人，軒仔坦言朋友初時也感到百思不得其解，他說：「起初身邊朋友同網民一樣，都覺得好奇怪，我諗係我同品牌理念一致，一直希望自己同作品嘅完美能被見到，可能男代言人喺脫毛業界會被視為破格，但我覺得呢次廣告合作，同我個人理念最切合不過。」

即將在11月，與香港中樂團首度合作舉行《盛樂》演唱會的他，除了加緊為個唱做準備，他對自己的膚質，同樣要求以最佳狀態示人。揚言開騷前會去體驗一下脫毛，在演唱會時大家可以近距離檢驗啦！

軒仔坦言之前曾為肌膚問題而煩惱，他說：「經常因為工作而作息不定時，皮膚間中會出現暗粒或色素沉澱等問題，難免要麻煩化妝師加重遮瑕。後來先發現，遮掩絕對唔係解決方法，必須認清問題根源，尋求專家協助。依家有專人幫我可以輕鬆解決毛髮或膚質困擾，完美示人，根本唔係問題！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。