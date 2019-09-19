開處女騷圓夢！鄧小巧自嘲冇料唔晒性感

出道4年的歌手鄧小巧圓夢宣布舉行首個音樂會，席間邀請頌缽導師為在場嘉賓洗滌心靈，講到預售飛火速賣完，問到可會考慮加場？自認保守的她指怕期望太大，最後結果不如意會不開心，所以先暫定一場：「情願做一場滿意，都唔好格硬開多場，舊年喺演藝開騷都好緊張，大壓力到失眠，驚冇人嚟睇有吉位，開一場壓力細啲。（有飛債？）依家都冇，當啲朋友知道預售啲飛賣晒，先即刻搵我買飛，品格好差呀！但最後佢哋都有買飛支持，我都好開心。」

講到音樂會內容，她透露會以頌缽及印度祭神音樂貫穿，問到會否驚Fans瞓着？小巧表示不怕：「我有啲歌都好邪氣，相信邪氣同正氣係並存，兩樣嘢同時存在先分到光、暗。」續預告會有新嘗試，問到是否挑戰性感歌衫？她抵死自嘲：「冇真材實料，大把人有都冇拎出嚟！唔通我露股罅咩？我啲歌露股罅就忟少少，我講咗會露，但冇露就會違法商品說明條例。今次呢個騷放咗好多自己嘅Idea，暫時同團隊嘅意見都一致，希望透過呢個騷畀大家放鬆、自愈吓。（會請嘉賓？）會有，但唔講住。」

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