再見李晨？范冰冰：經歷困難與痛苦

內地女星范冰冰去年被捲入逃稅風波後，其演藝事業和形象大受打擊，加上早前宣布與男友李晨分手，令粉絲替她擔心，連日前（16日）她的38歲生日都變得相當低調。

今日，范冰冰粉絲團隊微博上載了一條范冰冰自拍片段，身穿黑色上衣、頭戴畫家帽配上黃裙的她，顯得精神不俗，全程手執一本粉絲送給她的書，並表示這份禮物有深層意義，會花2至3天來閱讀，她打開書並翻讀出「序」和粉絲對她寫下的留言，其後便有所感觸地舒了一口氣，說：「有了你們的支持，我從最青澀的、最初最簡單懷抱夢想的女演員認認真真的走每一步，變成現在你們看到的我。我想雖然中間有困難，我經歷了大家沒有辦法想像到的這些困難與痛苦，但是我還是你們心中認知的我！我會用我最堅持的力量，用我內心裏最大的溫柔善意來面對今後的生活。」她還與粉絲約定再一起走下去，向未來的的20年、30年進發。

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