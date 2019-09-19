醜怪！黃翠如落老蘭被灌醉：嘔得好緊要

藝人黃翠如到銅鑼灣出席食肆活動，分享飲日本清酒的感受，她自認酒量不差，飲兩杯紅酒都不會醉，問到有否試過喝醉？她表示入行初期跟陸浩明等一眾同事到蘭桂坊，結果被灌醉：「當時嘔得好緊要，要同事送我返屋企。（有冇斷片？）都有，好醜怪！所以之後唔畀自己再醉。（有冇男同事爭住送你返屋企？）冇呀！我哋似同學仔。」

問到老公蕭正楠的酒量，她直言對方好飲得，意志力很強，問到阿蕭醉後會變成怎樣？翠如說會：「自言自語同唱歌。（有冇講好多秘密出嚟？）佢飲醉都係同曹永廉一齊，兩個好多嘢講。」

再爆唐詩詠艷遇經歷

提到日前跟閨蜜唐詩詠到紐約，問到有否也淺嘗幾杯？她說：「詩詠唔飲酒，咁啱成條crew都冇人飲，我就自己食飯時飲一杯。」講到詩詠自爆有艷遇，被意大利籍司機錫面，翠如笑言對方一早已像很喜歡詩詠，問是否全程被冷落？她笑言：「係呀！一直背對住我。（你講咗自己係人妻？）一直都係，咁我都希望詩詠有艷遇，可以自己去玩吓。」講到詩詠扭計要翠如多陪一天，翠如笑言對方係「幾黐得嘅人」：「但我有啲心虛，因為中秋節返唔切嚟，結果追月嗰日陪返老公，但佢睇咗十秒月光就話走，都唔浪漫。」

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