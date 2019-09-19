同陳展鵬做情侶！林夏薇恨增磅到100磅

藝人林夏薇到銅鑼灣出席健身中心開幕活動，以性感運動風示人，運動外套配Lace Pattern，相當特別！問到是否覺得身形夠Fit？她說：「還好啦！我都有Keep住做運動練線條，不過平時運動會密實啲，因為唔夠人Fit。（目標係咪練腹肌 ？）健康就OK！已經有少少人魚線，我覺得女仔唔使太多腹肌，反而想輕身啲。（依家幾多磅？）90幾磅！其實曾經想增磅去到100磅，但我係幾難，已經係咁食嘢，半夜都會食一碗飯，平時正餐最少食兩碗！但增完磅好快跌番落嚟！」

最近夏薇拍攝新劇《逆天奇案》，有傳本身女主角屬意胡定欣，她表示沒有聽過：「我又唔知道喎！劇組係好有誠意咁搵我，之前講咗我可能要兼顧家人同生意，時間要遷就，佢哋都好配合，預咗時間去到明年一月。（辛唔辛苦？）主力係同陳展鵬拍拖。（有冇咀戲？）都有。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。