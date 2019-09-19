入行靠自己！恭碩良冇興趣簽新人

音樂人恭碩良（Jun）出席耳機活動，即席獻唱幾首歌。受訪時他透露現時有Keep住寫歌，亦希望可以提攜下一代，但坦言沒有興趣簽新人：「音樂圈好窄，有時啲人send demo畀我，我都叫佢即場唱，因為依家科技發達，可以tune聲。（如果有talent都唔簽？）可能啲人未必想唱歌，好似我初初都淨係想打鼓，唔想做幕前，我會叫佢寫多啲歌先，畀自己又好，畀人哋又好，香港市場要幫人先得。」

記者打趣問他是否知道自己難湊，所以不敢湊人？他就謂：「其實我入行到依家都冇正式簽經理人，我哋呢啲不嬲indie（獨立），可能係有人提示方向，覺得要畀artist自己發掘，畀空間佢哋培養，都覺得呢行要多啲新血先得。」

他又講到之前跟岑寧兒合唱的新歌反應很好，自己都沒想過：「要同估唔到嘅人合唱先得。」他又謂現時籌備出碟：「之前演唱會本身10月先開，本身夠時間出10首歌，點知個騷早咗就寫咗一半，所以依家都寫緊歌，之後都會出多啲騷。」

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