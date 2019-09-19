《金宵大廈》企跳　葉凱茵將喪子之痛入戲

藝人葉凱茵多被安排飾演秘書角色，不過，她於無綫劇集《金宵大廈》中有新突破，飾演一名母親徐太，聘用了趙希洛當保母，由於這名保母喪子抑鬱成狂，經常情緒不穩，在今晚一集劇情更加緊張萬分……

在現實生活中，葉凱茵有一名八歲大的兒子，她有一個傷痛的經歷，於2015年懷胎9個月時突發性妊娠毒血症，令BB胎死腹中，此事令她之後留下陰影，不打算再追B，而今次接拍這個劇時正是她康復期，接攝時有產房生BB鏡頭。

監製睇到好心酸

葉凱茵接受東網訪談及有否想過推戲時，她即謂：「唔會，難得有一個咁有發揮嘅角色，我真係要多謝監製葉鎮輝畀機會我，好耐冇試過咁入戲，我拍嗰陣好投入，好鍾意呢種感覺，其實之前冇咗個BB，我患有驚恐症，個人突然間會好驚，好彩之後冇事。（有冇試過抽離唔到？）咁又冇，如果個角色要拍半年就會擔心，我入行17年，都未試過演一個角色咁投入，喺16樓綁住威也拍跳樓戲，其實當時都驚驚哋，因為真係好高，但都好Enjoy呢個感覺。」

監製葉鎮輝亦不諱言：「其實我搵佢拍呢個角色時，知佢本身係一個媽媽，好適合做呢個角色，但係我唔知佢冇咗個小朋友件事，但佢好專業，因為當中有啲場口講佢個仔畀人捉咗、個仔唔同咗樣又或者個仔要死，佢都做得好好，有一刻令我覺得好心酸，令佢諗番佢唔喺度嘅小朋友。」

而今晚有一場戲是葉凱茵到趙希洛家裏，看見有個骨灰龕，拍攝這場時，她坦言自己都曾經失去過小朋友，都有將自己的經歷情感代入去：「拍呢套劇時，好多時拍完情緒都會唔開心，不過好在過咗之後自己都抽離到。」

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