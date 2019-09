求婚成功靠真心　駱振偉下月丹麥小登科

曾主持ViuTV節目《晚吹:女學生.吹水班》的藝人駱振偉(Thor),今日在社交網宣布向來自丹麥的女友求婚成功,並上載一張手拖手相片,展示出「閃閃令」的求婚戒指,表示下個月會到丹麥結婚,相當溫馨!

駱振偉發文:「8月份的一個晚上,我穿上初次跟她見面的恤衫,我跟她說“If you let me , I will spend the rest of my life trying to put a smile on your face everyday.If you let me , I want to have a family with you filled with love and joy , coz you are the only one I want to do that with.Will you marry me ?”(如果你讓我,我將度過餘生,每天都試着在你的臉上露出笑容。如果你讓我,我想擁有一個充滿愛與歡樂的家庭,因為你是我唯一想要的人。這樣做。你願意嫁給我嗎?“) 她跟我說”yes , I do“(我願意)。故事就是這樣的發展下我們訂婚了。」

Thor表示上述對白是有寫稿的,現在只是一段節錄,笑言其他部分太肉麻了。這是他人生最緊張的一次讀白,女友更指他其實不明白他說甚麼,可能女友覺得她的英文太差:「你一定會覺得係我英文太差啦,錯啦,佢話佢太開心太興奮,所以其實求婚嗰陣講咩係無所謂㗎,最緊要最後打開個盒有隻戒指,鑽石與黃金,唔及我一片真誠與真心,下個月我哋會喺丹麥結婚,感恩,多謝你們祝福,佢影㗎張相,我打燈㗎咋。」

--------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。