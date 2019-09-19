求婚成功靠真心　駱振偉下月丹麥小登科

曾主持ViuTV節目《晚吹：女學生．吹水班》的藝人駱振偉（Thor），今日在社交網宣布向來自丹麥的女友求婚成功，並上載一張手拖手相片，展示出「閃閃令」的求婚戒指，表示下個月會到丹麥結婚，相當溫馨！

駱振偉發文：「8月份的一個晚上，我穿上初次跟她見面的恤衫，我跟她說“If you let me , I will spend the rest of my life trying to put a smile on your face everyday.If you let me , I want to have a family with you filled with love and joy , coz you are the only one I want to do that with.Will you marry me ?”（如果你讓我，我將度過餘生，每天都試着在你的臉上露出笑容。如果你讓我，我想擁有一個充滿愛與歡樂的家庭，因為你是我唯一想要的人。這樣做。你願意嫁給我嗎？“） 她跟我說”yes , I do“（我願意）。故事就是這樣的發展下我們訂婚了。」

Thor表示上述對白是有寫稿的，現在只是一段節錄，笑言其他部分太肉麻了。這是他人生最緊張的一次讀白，女友更指他其實不明白他說甚麼，可能女友覺得她的英文太差：「你一定會覺得係我英文太差啦，錯啦，佢話佢太開心太興奮，所以其實求婚嗰陣講咩係無所謂㗎，最緊要最後打開個盒有隻戒指，鑽石與黃金，唔及我一片真誠與真心，下個月我哋會喺丹麥結婚，感恩，多謝你們祝福，佢影㗎張相，我打燈㗎咋。」

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