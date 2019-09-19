28樓天台追賊　陳展鵬半天吊腳震

藝人陳展鵬與黃智賢為無綫劇《逆天奇案》開工，拍攝天台捉賊戲，陳展鵬要吊威吔於樓高28層的天台追逐，雖然做足安全措施，但見他都有些膽怯，事後，展鵬接受訪問，亦承認「驚驚哋」，他謂：「年紀大畏高，雖然試過係安全嘅，始終喺28樓邊緣太高。（是否已為人父錫身？）唔會，都想突破吓，但發覺自己體能冇以前咁好，要操Fit啲，鞭策自己勤力啲。」

早前他公開一段為B女剪臍帶的片，展鵬表示剪的時候整到BB：「初初好驚，唔知點剪，又怕整親BB會痛。（想追B再剪多次？）冇咁快。」他還笑言女兒比較慢熱：「佢需要多啲互動，依家已經認得我，但想佢叫媽咪先。」問到單文柔何時復出？他指二人結婚未足兩年，身份已轉變，太太又忙於適應湊BB，分身不下，大可暫時做KOL。

黃智賢對於陳煒被指與男友同居試婚，他覺得是正常情侶發展的階段：「冇問過佢，唔想似八公咁，我哋有見面嘅，覺得佢好開心，佢係冠軍中嘅冠軍，人靚心情又靚。（做定人情？）隨時Ready。」

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