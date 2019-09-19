玩秘婚？網民力捧攞視后　李施嬅心淡唔恨獎

效力無綫16年的李施嬅，今年4月宣布約滿離巢，《金宵大廈》劇成為她離巢後倒數的第二部作品，劇中她分飾舞女Coco及空姐，兩個角色互常牽引，關乎前世今生兩個故事，令她相信有因必有果。自認保守的她笑言今次豁出去挑戰誘人戲份：「做Coco嘅時候要畀臨時演員摸手摸腳同攬腰，仲要食煙，但佢哋仲驚過我，反而要我做主導。」

難忘與陳山聰神交

跟陳山聰亦有不少親熱場口，最令她難忘的是挑戰一場「神交」戲：「場戲係佢送我返屋企，兩個互望食煙，我吸一啖望住佢，吹啲煙出嚟，佢又拎我支煙食，感覺上好似用眼神發生激烈關係，但全部都係用眼神、動作形態去交代。」她大讚山聰是位好對手，合作有安全感，又帶挈她經常有靚湯飲：「佢女友Apple好好，好明白事理，包容好多嘢，仲成日煲湯，要一個圈外人接受我哋呢個行業唔易。」

結婚不求任何儀式

新劇播出幾日已大獲好評，不少網民揚言無綫欠她一個「視后」寶座，施嬅卻睇得開，以平常心對待，沒有這個想法：「山聰今次發揮得好好，又就嚟結婚，希望佢雙喜臨門。（你拎咗又宣布喜事？）咩喜事？冇呀！依家專注事業，就算拍拖都唔想公開。（結婚先公布？）未必會，係好私人嘅事，如果對方冇要求，未必會擺酒，簽字都得，有冇儀式都冇咩所謂。（恨拎獎？）冇諗好耐啦真係，唔係可以控制到嘅嘢，有獎會係開心事、係禮物，但冇呢個獎，我依然對事業好滿足，唔好咁執着，呢個世界好大，可以見識好多嘢。」她更將之比喻為愛情：「就好似你去愛一個男人，佢唔愛你，仲要執着就遇唔到更好，我好信呢樣嘢。」講到衝出亞洲殺入荷里活影視圈，她說暫時未知去向，待所有事落實後會跟大家分享，有時間會自我增值。

場地：OysterMine

髮型 : Jay Cheung @ Hair

服裝 : Paule Ka @ The Swank

飾物 : dearbell2ling

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