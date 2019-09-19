心急搣脂！工藤佑采操波唔黑面

26歲的工藤佑采，2018年參選港姐12強止步，離開選美舞台，重操OL故業，近日「復出」亮相ViuTV節目的她，比選美時略為圓潤，據知她最近頻頻做運動操Fit自己，早前見她一身運動裝束，現身北角運動場，與同行一男一女打羽毛球，該男女原來皆是教練，男的是國家羽毛球初級教練，女則是中銀紫荊盃最佳女運動員，兩教練陪練波，認真巴閉。工藤打波前與女教練一起熱身，她們坐在地上腳對腳做拉筋、又伸直腰板，一輪熱身後，就隨即開波！初初工藤的球技認真普通，手腳頗為生硬，多次追不上球，男教練對她握拍的動作執得好嚴，指點一輪後，工藤接球明顯有所進步。她又被安排與女教練一前一後接波，練習約半小時後，見其球技突飛猛進，成功抽波後更罕有露出笑容！

事後東網聯絡工藤，對於一次過請兩教練操波，是否趕着操Fit復出？她承認現時未夠Firm，希望回復去年選美時狀況：「嗰位伍Sir係我朋友，之前唔知佢係教打波，最近想試吓玩運動，就搵佢教，佢免費教我，嗰日佢帶埋女助教，我主要想改善手腳唔協調，最初發覺自己唔協調，係唔可以一邊唱歌一邊跳舞，淨係唱歌就得，夾埋一齊就難。（準備復出？）自己都想試吓拍戲做主持，依家有試吓拍段子放上社交網，有好多諗法，有傾過做大陸網紅。」

對於去年因「黑面」成名，她完全不介意，更自嘲：「黑面幾好。我唔講嘢就黑面，咁多年，無乜所謂，外國都好多唔同類型藝人，唔一定個個好甜美，原本個樣係咁嘅風格，都可以展現魅力，可能Fans鍾意我黑面。」對會否再戰其他選美舞台，她笑言可能性不大，自嫌年紀大，但確有朋友鼓勵她參加中國小姐選舉。

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