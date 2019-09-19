情斷Bonnie！阮政峰拖喊包女友蜜遊日本

藝人阮政峰與林凱恩2016年因拍攝無綫節目《甜心先生》傳撻着，近年二人拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》分別飾演池子孝及Bonnie人氣急升，為保事業轉玩地下情，但原來已和平「分手」，二人出席活動時合照更尷尷尬尬。男方隨即宣布有圈外女友，原來他情傾23歲咖啡師Liz，更不時在社交網洩蜜，令女友身份曝光！

女友公告天下

據知，二人經朋友介紹認識，拍拖初期，阮政峰為保持低調，未有於社交網上載「愛的合照」，反而Liz則愛上載與男友合照「公告天下」，又Tag對方，非常甜蜜。同樣愛好攝影的二人，各自開設個人攝影社交網，Liz更為男友擔任模特兒任影，當中除了騷長腿外，更有唯美黑白「床照」。

撻着半年 笑女友為食

早前二人飛到北海道旅行，為紀念甜蜜時刻，拍下短片上載至社交網。片段中二人不時放閃，當Liz在機場因未能吃快餐店的薯餅，即場爆喊，阮政峰即取笑女友：「堅喊呀，大鑊啦呢次！」認真搞笑。他接受東網電話訪問，講到感情生活，他說：「佢係咖啡師。（拍咗幾耐？佢係咪好易喊？）我哋都大半年㗎啦，佢唔算易喊，只係為食啫！」而「舊愛」林凱恩至截稿前未有回覆。

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