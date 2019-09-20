球王余德丞宣布同蔡思貝拍拖？求粉絲成全

余德丞返到母校華仁踢波之餘，仲有嘢要宣布添！

無綫男神余德丞（Dickson）上年8月踢波昏迷，大步檻過嘅佢趁已經好番，立即走入綠茵場，透過《我和星星有個約會》，同3個女粉絲Cherie、Vanessa同陳小姐，返母校香港華仁書院齊齊踢波，喺粉絲面前一展「雄風」！佢又分享久違一年再落場踢波嘅心聲，點可以錯過呀？

返到母校梗係要帶大家參觀校園，Dickson又分享讀書時期嘅往事，原來佢竟然唔係學校風頭躉，身為「華仁球王」嘅佢咁鍾意踢波，到底佢校內足球比賽贏多定輸多？

不過粉絲梗係想八卦佢嘅感情世界多啲，佢反問粉絲鍾意佢邊個緋聞女友，粉絲即答蔡思貝，並開綠燈批准思貝「入門」，難怪氹到佢笑到四萬咁口，更口快快自爆：「如果我宣布同佢拍拖，你哋會唔會唔支持我？」想知佢係咪真係會宣布戀情？究竟兩個人係咪真係拍拖？即刻Click入嚟睇片啦！

化妝：Chloe Yu

髮型：Angus Leung @ Hair Culture

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