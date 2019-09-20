龍小菌參加搏擊大賽　隊友最驚佢打傷人

樂隊帶菌者早前成立了「做好音樂」，以跨文化交流的形式推廣香港本地音樂，正籌備下月舉行音樂祭，應邀參與的樂隊包括PsycLover、Zpecial、11:PM、Chonotenki超能天氣、Cassette卡式帶樂團及Revery等，走輕鬆派對形式，希望讓更多人認識本地音樂，與本地薑樂隊「交個朋友」。

帶菌者的主唱龍小菌近日打拳賽，她說：「心理壓力其實好大，主要係怕打得唔好，喺台上唔好睇，又因為打比賽要減磅，成日都好餓好餓，完咗比賽之後啲壓力釋放哂出嚟，自己都放咗成半個月假去調節心情。」而隊友花：「之前都擔心佢，因為怕佢打傷人。不過對手其實係好強，所以今次小菌都好努力練習，我都唔想無咗個主音，我哋冇得上台陪佢打，惟有畀佢練吓拳，畀佢打吓踢吓。我同Mann喺佢比賽當日係做拳賽主持，見到好多年輕人好勇敢上擂台，自己就真係唔敢，怕受咗傷彈唔到結他。」

提到早前二次創作《繼續追》MV因版權問題未能在電視播映，故他們決定重新拍新MV，小菌說最喜歡《繼》歌詞，第一句「過了大半生沒甚麽經典誕生」和最尾一句「同伴逐個逐個離群」，她說：「其實想表達嘅係人生路途上，想追逐目標嘅時候，會遇到好多未知嘅困難，可能到最後在別人的眼中也是一事無成，可能本來的隊友也會逐個逐個離隊，但有人卻會選擇繼續追尋自己嘅瑰寶。」

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