東方日報C1：余德丞問准粉絲畀蔡思貝「入門」

現年30歲、憑陽光帥氣成為無綫男神的余德丞（Dickson），去年經歷生死後養精蓄銳，近日雄風再現，向粉絲展示超卓球技，更乘機「試水溫」，爆seed問粉絲：「如果我宣布同蔡思貝拍拖，你哋會唔會唔支持？」聞得粉絲批准「入門」，他即開心得愈講愈亂，口快快說：「我冇諗住宣布！」

去年8月踢波時暈倒昏迷、一度危殆要在深切治療部留醫的余德丞，幸好大步檻過，現已全面康復。早前他為《我和星星有個約會》相約3位女粉絲Cherie、Vanessa及陳小姐，到其母校香港華仁書院齊齊踢波。Dickson教練上身親自教路，示範帶波、扭波及射波等足球基本功，雄風再現，愈射愈勁，粉絲睇到嘩嘩聲，他說：「好開心有咁支持我嘅fans，開心實現咗佢哋嘅夢想，都係我嘅夢想，可以同fans一齊踢波。」

「你鍾意咪得」

難得和粉絲近距離接觸，Dickson話題多多，不但大談近況，同時盡顯親民作風，有問必答。當粉絲八卦偶像感情世界時，Dickson先問三女喜歡哪位緋聞女友，她們即回答是蔡思貝，笑言開綠燈批准女方「入門」，並說：「你鍾意咪得囉！」Dickson即笑到四萬咁口，更打蛇隨棍上，口快快問：「如果我宣布同佢拍拖，你哋會唔會唔支持我？」粉絲說：「唔會嘅，但會傷心少少。」他竟說：「唔緊要，我未宣布。」話音剛落，明顯知講錯嘢，他即急急補鑊：「唔係，我冇諗住宣布。」愈講愈亂！

唔係學校風頭躉

另外，Dickson分享了久違球場接近一年的感覺，坦言醫生忠告他不能做劇烈運動，故一直有心理陰影，不太敢做運動：「當身體感覺好番啲，所以就開始落番球場，由行路、緩步跑、場邊傳波、帶波，慢慢個人有番啲信心，可以踢番波。」身為「華仁仔」的他來到母校，做「導遊」帶粉絲參觀校園，包括球場、課室及花園等，分享當年的校園趣事。雖然踢波及游泳皆精，但他笑言當年不是學校風頭躉，皆因讀男校關係，又自爆當年在校內足球比賽中，從未贏過。

化妝：Chloe Yu

髮型：Angus Leung @ Hair Culture

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