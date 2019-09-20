重返澳洲　洪永城黃翠如被農場莊主搞喊

藝人洪永城（Tony）和黃翠如拍攝過不少旅遊節目合作無間，繼有《走過浮華大地》和《走過足球聖地》等，後來二人加入無綫劇組又再度合作不少受歡迎劇集，包括：《愛我請留言》和《我瞞結婚了》等，但要想再睇他倆主持旅遊節目，感受一下二人鬥嘴的樂趣，觀眾將有眼福了，早前他們應無綫安排，再度合體到了澳洲拍旅遊節目。

日前二人為即將播出的節目而拍攝宣傳片，於鏡頭前除分享了出遊期間的故事外，更講了很多私人事，這是一對老友在四年後再合作的感言！Tony說：「今次個節目名未定，但選取地點，就係去番我哋十年前去過嘅澳洲，作為一個回顧！重回澳洲，感觸良多，我哋以最純真手法去介紹，仲將我哋經歷嘅故仔，喜、怒、哀、樂同埋好多私人事同大家分享添！（十年後地方變得多？）我哋去番當年個農場Curringa Farm，真係好多回憶，嗰度個主人再見番我哋，仲多謝我哋曾經幫佢介紹，令到呢度發展得好好，多咗遊客，仲眼濕濕好感觸！」

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