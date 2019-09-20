陳嘉容羊絨生意打入國際　獲德國報章報道

名模陳嘉容（Eunis）去年12月做Cashmere（羊絨）生意，短短九個月已進軍國際，打入德國市場，日前她於當地發布2019秋冬系列，獲當地報章大肆報道，更稱她為亞洲版Heidi Klum，她開心表示：「Heidi係國際名模，我都好鍾意佢，被佢哋咁形容，我真係好開心。」

問到初做生意，過程是否辛酸？Eunis說：「辛酸係好好學習嘅機會，之前對做生意零經驗，短短時間有咁嘅成績，好開心，好似自己生咗個仔出嚟，見到佢不停長大，好有滿足感，而我亦不停學習緊，人要不斷進步，向前看，唔會停低，呢個係我一向嘅宗旨。」Eunis又開心表示今次的時裝騷十分成功，說：「好受當地人歡迎，係一個好好開始，依家同店舖傾長期合作。」除了生意上成績理想，Eunis此行還有不少艷遇，她說：「我喺飛機度已經有個德國人不停撩我傾偈，之後喺德國飲咖啡，或喺餐廳度，都有人刻意過嚟傾偈，可能佢哋好少見咁高嘅中國女仔。」

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