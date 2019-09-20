主角原來唔係人？《金宵大廈》靚寶搶晒鏡

不少藝人拍戲均表示最難面對、控制的對手就是小朋友及寵物，而於現時熱播的無綫劇集《金宵大廈》中，黑貓「靚寶」簡直是靈魂之物，不少網民讚牠可愛，笑言牠才是主角，更有網民表示年尾頒獎禮要頒個「最佳非人類獎」畀佢呢！咁「靚寶」究竟係喺邊度嚟㗎呢？佢又點樣同陳山聰、李施嬅做對手戲？唔通佢識聽導演嗌Roll機？

收服陳山聰

原本陳山聰是驚貓的，但與「靚寶」接觸過後，他居然接受了牠，亦不怕牠，就連劇組一早預備給他不時之需的道具假貓都不用出動。「靚寶」一聽到工作人員叫牠，牠都識給反應，而劇組揀了牠，原因是黑貓給人一種神秘的感覺，亦令人有幻想空間。

幾個月大

「靚寶」拍此劇時只得幾個月大，不是太聽話，拍攝時，主人要攞食物引牠，試過多次後，「靚寶」就會知道自己要點行，才可以正式拍攝！唔好話靚寶，有時主角試位都要幾次啦，所以靚寶已經好醒目㗎喇！

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