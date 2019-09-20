耗盡置業儲蓄　張彥博捱窮都要延續音樂夢

張彥博在樂壇闖蕩多年，下月再度舉辦演唱會，現時可謂壓力與興奮並存。為了在演唱會上呈現不一樣的自己，他不惜押後置業計劃，自資達六位數字打造新歌，更直言：「我豁咗出去！」

現年39歲的藝人張彥博入行14年來默默耕耘，去年憑《跳躍生命線》「雄姐」一角人氣急升，終於捱出頭來。他將於下月舉行個人演唱會，近日正密鑼緊鼓地排練，務求呈現煥然一新的自己。相隔不足一年再度開騷，他坦言面臨沉重壓力：「冇諗到咁快有機會再開演唱會，由收到通知直至開騷得五個月，唔係太多時間畀我去準備。呢個演唱會最主要嘅目的，係定一個目標畀自己繼續跑，做藝人好驚停落嚟。我唔知可以跑幾遠，但會有咁遠，跑咁遠。」

馬來西亞造歌

為了報答一直支持他的歌迷，他耗盡置業首期的六位數字儲蓄，遠赴馬來西亞打造三首新歌，他直言並不後悔：「從來冇計較將金錢放喺音樂上，只希望有生之年做到想做嘅事。我唔想再等喇，以前年輕唔識規劃人生，依家有能力就想盡力去做！我唔會後悔，豁咗出去！」

感激嫲嫲支持

在去年演唱會上，他因嫲嫲前來捧場而流下男兒淚，但今年94歲的嫲嫲未必能親身到場支持，為此他感慨道：「今年嫲嫲身體冇之前咁好，上年演唱會之後佢跌倒過，做咗個小手術，當時隻腳郁唔到，但佢90幾歲人不斷同自己講一定要行番，堅持每日去做物理治療，佢好堅強，我見到好感動！就算佢當日冇辦法嚟，我都知佢支持緊我！」

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