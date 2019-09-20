銀包失而復得　王卓淇唔見呢樣嘢最緊張　

藝人王卓淇（Erin）呢日喺社交網自爆唔見咗銀包成個星期，諗住去補辦各種證件之前，終於畀佢搵得番，原來一直留咗喺上星期佢食過嘅一間餐廳入面，她說：「我一直以為它在家裏....因為銀行卡八達通等等。全部都沒有被盜用過的記錄...所以基本上可以排除掉被盗用的可能性...可惜，我把家裏翻個遍還是沒有找到T T，後來在準備補辦各種證件之前..我懷著絕望的心情，打給一個禮拜前吃過的一間餐廳...他們居然告訴我他們一直幫我保管着!!!我馬上八秒八趕到餐廳!!!全部證件、卡、現金 原封不動！天啊我真的太感激了...!!!『失而復得』大概是最美好的四字成語了吧～～生活中真的有很多好人好事。」

事後佢接受東網電話訪問時透露真係以為拎咗返屋企，但結果一直都搵唔到，但最令佢緊張嘅唔係錢同證件，而係銀包入面嘅姻緣符：「我真係搵晒成間屋，順手大掃除埋都搵唔到，最後我打去餐廳問，點知真係幫我Keep住，最開心係姻緣符仲喺入面。（啲證件唔係重要啲咩？）都重要，但補領唔係最麻煩，個姻緣符係特登約埋朋友去姻緣石求嘅，真係好辛苦，因為要爬山去㗎，所以希望今年可以拍拖！」

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