同李東旭共浴晒肌　任時完4個月只食雞胸肉

韓國男星任時完與李東旭主演的OCN全新驚悚劇《他人即地獄》上月底開播，劇集現已登陸「黃Viu煲劇平台」。《他人即地獄》的男主角任時完和李東旭，演技一直都備受肯定，而兩人的高顏值和好身材，同樣是看點之一，他們早前就在劇中上演共浴場面，大晒傲人腹肌！

《他人即地獄》目前播到第四集，講述鄉下少年尹鐘宇（任時完飾）入住首爾的考試院後，遇到各種古怪鄰居，而當中表面溫文儒雅的牙醫徐文祖（李東旭飾），竟是冷血殺人犯，更以收集死者的牙齒為嗜好，變態得令人毛骨悚然。而在第三集中，尹鐘宇與徐文祖在公共浴室相遇，上演共浴場面，晒出結實的子彈腹肌，引發劇迷尖叫四起。

李東旭一向身材好，近年多次在作品中晒肌，早前更半裸上陣拍雜誌，展示招牌腹肌。前年他訪港時，曾謙虛地指自己並不是男神，更自爆愛以美食減壓，不過每天起床後，就會努力運動，才能Keep住好身材。

至於曾與金秀賢一同獲選「2019年最期待的退伍男星」的任時完，出道時身形偏瘦，早年為了電影角色已積極操肌，據知他除了努力健身之外，更在4個月內只吃雞胸肉，毅力驚人！而他在退伍後拍了一輯晒肌照，當時也坦言很可能是最後一次，因鍛鍊身材實在太累，沒有讓他維持下去的動力，更笑指不明白有人將健身如此痛苦的事當作愛好。

不過任時完其實十分捱得，他在入伍初期就獲得「特級戰士」徽章，當選特級戰士絕非易事，戰士需要在射擊20發中，命中18發以上、並在5分48秒內跑完1.5公里等等，在全體軍官中，只有1%的人可以得到這項榮譽，可見他在體能和射擊方面，都有傑出的表現。而近日劇組公開了任時完的士兵造型劇照，未知他會否在劇中露兩手？