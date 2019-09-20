談情玩認真　林穎彤認與伍富橋了解中

藝人林穎彤（Bella）到電台宣傳新歌《你永遠是最好》，她表示這首歌是正能量歌曲，歌曲中的「你」包含不同意思，可以指是愛人、偶像或一個時代，MV則包裝成一個愛情暗戀故事，配襯70年代造型，相當特別！

暗戀翻版余文樂

問到暗戀經歷，她表示中一至中三期間有暗戀一位同校男生，經常偷望他打籃球：「同佢小學到中學都係同學，佢有啲似余文樂，不過好在冇出擊，想留番一個美好回憶。（有冇做過咩畀佢知道你心意？） 記得家政堂有整嘢食，放喺佢個位畀佢試下，但當時好怕醜，都冇睇到佢反應。（你從來唔做主動？）係呀！要面子，但依家人大咗，如果對對方有意思，就會畀佢知道。」

講到跟同公司的伍富橋傳緋聞，Bella表示了解中：「依家想識長遠對象，要了解係咪好男仔。（諗結婚？）唔參加，但拍拖都想長遠，唔係認真就唔好浪費時間，已經冇咗少女嘅衝動。」

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