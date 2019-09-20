婚姻驚現「第三者」　林海峰屋企零存在感

DJ林海峰（Jan）昨晚在紅館舉行一連七場棟篤笑，Jan除了大談香港社會現象等政治問題，亦有分享與太太彭羚和兩個女相處的秘聞，他的大女林泳已經19歲，細女林清就15歲，他指有次見到大女着住條又薄又輕又短的裙：「睇到我心都跳埋出嚟！」但他老婆就話：「十九歲係咁㗎啦！」他自詡：「十幾歲嘅𡃁仔我都經歷過，你知依家啲男仔㗎啦，真係好鬼污糟，去完小便唔洗手又周圍抹。」全場爆笑。

他又自揭細女經歷女性周期的慘痛情景，他形容個女乸口乸面痛到坐喺度大叫，起初他還以為個女食錯嘢，點知老婆走出來話：「十幾歲嘅細路女，Auntie（月經）嚟係咁㗎啦。」他搞笑說：「佢痛到好似死老竇咁，明明佢老竇即係我生勾勾喺佢面前。」

他又自爆接近更年期，父女間相處注定似「攬炒」一樣，一家人到餐廳食飯，兩個女不肯畀他點菜：「佢哋同阿媽一齊睇餐牌，仲一邊睇一邊對我反白眼，最後咪又係點番平日我點嘅菜。」

Jan連老婆彭羚都照擺上枱，指老婆決定養狗後，他經常見到老婆幫狗狗梳毛，而他自己似變成寵物傳心師，即刻扮狗仔講話：「唔好意思霸住你老婆，你太太真係好手勢，我太太有細路之後乜都冇同我講過，只係會話好眼瞓。」他又話彭羚仲想將狗仔抱上床一齊瞓，他說：「老老實實三個我係有諗過嘅，但唔係同狗囉。」他笑言喺屋企感受到自己生命正受寵物所影響，他決定以其人之道還治其人之身，每當屋企人不在家，他就幫狗仔梳毛，兩個女一返到屋企就會大嗌爹哋，笑言終於感覺到自己的存在。